Réduit à dix, Leipzig perd deux points sur le terrain d'Hoffenheim

Juste avant l'entrée dans le temps additionnel, Andrej Kramaric a offert le but de l'égalisation à Hoffenheim (90e, 1-1).

Le premier but de la rencontre a été marqué avant la mi-temps par Benjamin Sesko (38e, 0-1) et l'avance de Leipzig au marquoir aura été longue. Mais en seconde période, Xavi Simmons a écopé de deux cartons jaunes (55e, 72e), synonyme d'exclusion.

Loïs Openda, titulaire, a été remplacé par Yussuf Poulsen dans le dernier quart d'heure (77e).

Aux Pays-Bas, Heereveen a arraché un point sur le terrain d'Almere City, avec Milan Corryn (1-1) à l'occasion de la 32e journée d'Eredivisie. Dans le même temps, Sittard, avec Siemen Voet, et Go Ahead Eagles, avec Philippe Rommens et Thibo Baeten, ont également partagé (0-0).

Au classement, Go Ahead Eagles est neuvième (43 points) avec le Fortuna Sittard deux rangs derrière (36 pts). Almere City, reste 13e (34 pts).