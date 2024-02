Refaelov espère un retour gagnant en Belgique avec Haïfa

Lior Refaelov retrouve la Belgique avec le Maccabi Haifa ce mercredi dans le cadre du match retour des barrages de la Conference contre La Gantoise. "Je veux absolument gagner et me qualifier pour le tour suivant", a déclaré le milieu israélien, 37 ans, après la victoire 1-0 de son équipe la semaine dernière à Budapest, en Hongrie.

Refaelov a joué 12 ans dans notre pays pour le Club de Bruges, l'Antwerp, avec lequel il a remporté le Soulier d'Or en 2020, et Anderlecht. "J'ai vécu beaucoup de bonnes années en Belgique et j'en garde d'excellents souvenirs", a avancé l'Israélien. "Tout comme en Israël, je me sens ici chez moi. Mais cela ne jouera aucun rôle. Après le 1-0 du match aller, nous pourrions avoir une légère avance, mais j'estime nos chances à 50-50."

"Chaque joueur de notre équipe est prêt. J'essaie de donner le meilleur de moi-même à chaque match et je ferai de même contre Gand, qui ne m'est pas du tout inconnu. J'ai beaucoup de respect pour l'entraîneur Hein Vanhaezebrouck, qui sait très bien motiver et préparer ses joueurs", a affirmé Refaelov.