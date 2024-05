Reims bloque la route de Brest vers la Ligue des Champions

Assuré d'être européen pour la première fois de son histoire, Brest a manqué l'occasion de se rapprocher de la Ligue des Champions face à Reims lors de la 33e et avant-dernière journée du championnat de France (1-1). Les 'Ty-Zefs' comptent 58 points, trois d'avance sur Lille et quatre sur Nice, qui ont joué un match de moins. Reims est 10e (41 points).

En Allemagne, Augsbourg s'est incliné 0-1 face à Stuttgart en match d'ouverture de la 33e journée. Chez les vaincus, Arne Engels est monté au jeu (75e). Grâce au 26e but de la saison de Serhou Guirassy (48e, 0-1), Stuttgart (70 points) prend provisoirement la deuxième place au Bayern (69 points), qui reçoit Wolfsburg dimanche. Augsbourg est 9e (39 points).

Les Brestois ont peiné en première période face à des Rémois, qui ont ouvert la marque par Marshall Munetsi (25e, 0-1). Malgré de nombreuses occasions, les Finistériens ont dû se contenter de l'égalisation de Lilian Brassier (45e+3, 1-1). Chez les Champenois, Thomas Foket est monté au jeu (68e) tandis que Maxime Busi, blessé, et Tbibault De Smet, suspendu, étaient absents.

Au Danemark, Lyngby s'est imposé 1-2 en déplacement à Odense lors de la 29e journée dans le groupe pour le maintien. Arrivé fin janvier en provenance d'Anderlecht, Lucas Lissens était de nouveau titulaire à Lyngby, qui est 9e avec 32 points, six de plus qu'Odense (11e et premier descendant) à trois journées du terme.

Aux Pays-Bas, Groningue avec Marvin Peersman a battu Roda 2-0 lors de la dernière journée de D2 et retrouvera l'Eredivisie un an après l'avoir quittée. Les deux équipes comptent 75 points mais Groningue termine deuxième derrière Willem II grâce à une meilleure différence de buts (41 pour 35). Roda et Lucas Beerten, qui a joué l'intégralité de la rencontre, disputeront les playoffs.