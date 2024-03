Reims et ses Belges arrachent le partage 2-2 au PSG

A Reims, Will Still a procédé à trois changements, titularisant notamment Thomas Foket et a de nouveau fait confiance à Thibault De Smet, remplacé à la 60e. Le duel a bien débuté pour les Champenois puisque sur une perte de balle d'Achref Hakimi, Oumar Diakité a cédé le ballon à Marshall Munetsi (6e, 0-1). Le PSG a vite égalisé grâce à un autogoal d'Yunis Abdelhamid( 17e,1-1). Peu après, Goncalo Ramos a trompé de nouveau Yehvann Diouf (19e, 2-1). Mais sur une ouverture verticale d'Emmanuel Agbadou, Diakité a signé un doublé (45e, 2-2) En seconde période, manquant de justesse, le PSG n'a pas surpris les Champenois malgré la montée au jeu de Kylian Mbappé (72e).

Aux Pays-Bas, l'Excelsior a subi une sixième défaite d'affilée 4-0 à Alkmaar..Les jeux étaient faits en première période avec des buts de Dani de Wit (13e, 1-0), Vangelis Pavlidis (15e, 2-0) et Sven Mijnans (25e, 3-0). En seconde période, Mijnan a alourdi le score (72e, 4-0). Chez les Rotterdamois, Siebe Horemans et Cisse Sandra ont joué toute la rencontre et Jacky Donkor est sur le banc. Après 25 journées, l'AZ est 4e (46 points) et l'Excelsior occupe la 15e place avec 21 points tout comme Waalwijk (16e et barragiste).