Reims a raté l'occasion de prendre la deuxième place à Marseille

Accroché par Metz (2-2) lors de la 4e journée, Reims a manqué l'occasion de passer provisoirement à la deuxième place du classement devant Marseille. Titulaires chez les Champenois, Thomas Foket a joué tout le match. Thibault De Smet a été remplacé (60e). L'équipe de Will Still reste 3e avec 7 points et Metz est 12e (4 points).