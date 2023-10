Reims s'impose de justesse face à Lorient, Will Still exclu

Après un match dominé par les Rémois mais qui semblait se diriger vers un partage, Josh Wilson-Esbrand délivrait les siens avec un but dans les dernières minutes (84e, 1-0). Peu avant l'unique but de la rencontre, l'entraîneur rémois Will Still avait écopé d'un carton jaune avant d'être définitivement envoyé en tribune par l'arbitre de la rencontre (81e).

A noter que Thomas Foket et Thibault De Smet étaient titulaires mais ont été remplacés. Maxime Busi, lui, est monté au jeu en fin de rencontre. Teddy Teuma (ex-Union) a joué l'intégralité de la rencontre et a pris un carton jaune.