Reims s'impose de justesse face à Strasbourg, Heerenveen cartonne Almere City

Reims, entraîné par Will Still, a retrouvé le chemin du succès en s'imposant à domicile face à Strasbourg (2-1) à l'occasion de la 14 journée de Ligue 1 vendredi soir. Un succès qui permet aux Rémois de consolider leur cinquième place (23 points). De son côté, Strasbourg reste 14e avec 13 points.

Amir Richardson ouvrait le score après seulement dix minutes de match pour les hommes de Will Still (10e, 1-0) avant de voir Mohammed Daramy, auteur de la passe décisive sur le premier but, planter le deuxième juste avant la mi-temps (42e, 2-0). Les Alsaciens réduisaient cependant l'écart sur un penalty de Kevin Gameiro en fin de match (88e, 2-1).

Maxime Busi et Thibault De Smet ont disputé l'intégralité de la rencontre du côté de Reims, Thomas Foket est resté sur le banc. Matz Sels était, quant à lui, titulaire entre les perches pour Strasbourg.