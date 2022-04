Reinaldo Rueda remercié de son poste de sélectionneur de la Colombie

(Belga) Reinaldo Rueda a perdu son poste de sélectionneur de la Colombie après l'échec des Cafeteros dans la campagne de qualification pour le Mondial 2022, a annoncé lundi la fédération colombienne de football.

La fédération précise dans un communiqué que "son encadrement technique" est également relevé de ses fonctions et qu'elle "va évaluer les options existantes ou qui pourraient advenir" pour déterminer son remplaçant. La Colombie, qui n'avait plus manqué une Coupe du monde depuis 2010, a échoué à la sixième place de la zone de qualification sud-américaine, un point derrière le Pérou, qui disputera un match de barrage intercontinental contre le vainqueur du barrage de la zone Asie entre l'Australie et les Émirats arabes unis. Rueda, 65 ans, avait pris ses fonctions en janvier 2021 à la place du Portugais Carlos Queiroz après un début de qualifications marqué par des défaites cinglantes à domicile contre l'Uruguay (3-0) et à Quito chez le voisin équatorien (6-1). Son mandat a aussi été marqué par une troisième place à la Copa América 2021 après une défaite en demi-finale contre l'Argentine de Lionel Messi, future lauréate du trophée. (Belga)