Remco Evenepoel et les héros de 1976 mis à l'honneur avant le match d'Anderlecht

(Belga) Remco Evenepoel, champion du monde de cyclisme et vainqueur du Tour d'Espagne, a été mis à l'honneur avant le coup d'envoi d'Anderlecht/West Ham, rencontre de la troisième journée de la phase de groupes de la Conference League, jeudi, au Lotto Park.

Avant de se lancer dans le cyclisme, Evenepoel, 22 ans, avait joué au football, évoluant dans les équipes de jeunes d'Anderlecht durant plusieurs années. Le champion du monde s'est présenté sur la pelouse avec une écharpe du Sporting et a été ovationné par les supporters. Le club bruxellois a également mis à l'honneur les joueurs qui avaient remporté la finale de la Coupe des vainqueurs de coupe contre West Ham (4-2) en 1976, offrant à l'époque au Sporting son premier trophée européen. Arie Haan, Jean Thissen, Peter Ressel, Michel De Groote, Michel Lomme et Erwin Vandendaele ont ainsi salué les supporters. Au moment de l'entrée des joueurs sur le terrain pour le match, les supporters ont déployé une immense banderole représentant le moment où les Anderlechtois ont soulevé la coupe, avec comme message "Honour our heroes". (Belga)