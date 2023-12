Remis dimanche, Dender/Francs Borains reprogrammé mardi, les Francs Borains pas content

La rencontre de la 14e journée de Challlenger Pro League, la division 2 du championnat de Belgique, entre Dender et Francs Borains remise dimanche a été reprogrammée demain/mardi (20h00).

Le match avait été reporté dimanche soir en raison des conditions météorologiques neigeuses, un report que le club borain estime "injustifié".

Le club borain n'est en effet pas content et a annoncé introduire un recours "pour obtenir réparation suite au report injustifié de notre match prévu ce dimanche mais aussi pour que cela ne se reproduise plus. Nos arguments seront développés devant l'Union belge de football et la Pro League", a déclaré Geoges-Louis Bouchez, le président des Francs Borains, sur X.