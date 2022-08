René Weiler quitte Kashima Antlers

(Belga) Kashima Antlers s'est séparé de l'entraîneur suisse René Weiler. Le club japonais l'a confirmé dimanche.

L'ancien entraîneur d'Anderlecht, 48 ans, dirigeait Kashima Antlers depuis début février. Après 24 journées, le club occupe la quatrième place de la J1 League avec 40 points, huit de moins que le leader, Yokohama F. Marinos. Le club reste sur cinq matchs sans victoire en championnat, et la défaite samedi face à Sanfrecce Hiroshima, cinquième, a été fatale à Wieler. Le Suisse avait entraîné Anderlecht entre juillet 2016 et août 2017, remportant le championnat. Il s'agit toujours du dernier titre glané par le Sporting. Après son départ d'Anderlecht, il avait entraîné le FC Lucerne et les Egyptiens d'Al-Ahly. (Belga)