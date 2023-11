Rennes, avec le premier but de Theate, renoue avec la victoire contre Reims

Le Stade Rennais a renoué avec la victoire 3-1 au détriment du Stade de Reims pour la première de Julien Srephan à sa tête dimanche lors de la 13e journée de Ligue 1. Titulaire chez les visités, Arthur Theate a même inscrit le troisième but breton. Côté champenois, Thibault De Smet a joué tout le match, Thomas Foket a quitté la pelouse (76e) et Maxime Busi est resté sur le banc. Au classement, Rennes se hisse en 10e position (15 points) et Reims est 5e (20 points).

Les Bretons ont ouvert la marque par Amine Gouiri, auteur de son troisième but en championnat sur un ballon mal repoussé par le gardien champenois (4e, 1-0). Après un bon départ avec notamment une frappe rasante d'Arnaud Kalimuendo détournée par Yehvann Diouf (10e), Rennes n'a plus proposé grand-chose de costaud et a craqué sur un coup de tête d'Oumar Diakité (45e+3, 1-1).

Aux Pays-Bas, Go Ahead Eagles a partagé l'enjeu 1-1 à Nimègue. Chez les visiteurs, Philippe Rommens était titulaire et Thibo Baeten est monté au jeu (87e) juste pour donner la passe décisive sur le but d'ouverture de Sylla Sow (89e, 0-1). Othman Boussaid a fait son apparition à la mi-temps (46e) lors de la victoire 1-2 d'Utrecht au Sparta Rotterdam. Après 13 journées, Go Ahead est 5e (22 points), le Sparta 6e (18) et Nimègue, qui a égalisé par Mathias Ross (89e), est 14e avec 12 points tout comme Utrecht (16e).