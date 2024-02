Rennes, avec Théate buteur, se qualifie pour les demi-finales de la Coupe de France

Rennes s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France jeudi soir en s'imposant 1-3 sur la pelouse du Puy-en-Velay, pensionnaire de nationale 2, équivalent de la quatrième division française. Les Rennais ont pu compter sur une réalisation d'Arthur Théate (9e), titulaire et qui a disputé l'intégralité des nonante minutes.

Les Bretons ont doublé la mise en deuxième période grâce à un pénalty de Bourigeaud (49e) avant que le Puy-en-Velay ne revienne dans la rencontre grâce à une réalisation de Adinany (61e). Rennes a ensuite scellé le score en inscrivant un troisième but, le deuxième de Bourigeaud (82e), se qualifiant pour les demi-finales.

Plus tôt dans la semaine, l'Olympique Lyonnais s'est qualifié après sa victoire 1-0 face à Strasbourg mardi et Valenciennes a éliminé Rouen aux tirs aux buts mercredi. Le dernier quart de finale aura lieu le 13 mars et opposera le PSG qui recevra l'OGC Nice pour une place en demi-finales.