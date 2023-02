Rennes éliminé aux tirs au but malgré un goal de Salah, mais Doku a manqué son envoi

Rennes n'a pu se qualifier pour les 8es de finale de l'Europa League de football jeudi soir à l'issue des barrages retour. Battus à l'aller 2-1 en Ukraine, les Rennais ont pensé pouvoir émerger en prolongation 2 à 0 grâce à un but d'Ibrahim Salah à la 106e minute, monté au jeu dix minutes plus tôt. Mais le Shakhtar a pourtant réduit la marque sur un but contre son camp de Belocian (119e) pour forcer une séance de tirs au but qui a souri aux Ukrainiens (4 tab à 5). La longue série a vu notamment Jeremy Doku manqué son envoi.