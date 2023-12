Rennes et Arthur Theate dominés par Monaco, Fenerbahçe bat son rival Besiktas

Le Stade Rennais s'est incliné (1-2) samedi lors de la 15e journée de Ligue 1 au Roazhon Park face au deuxième du championnat, l'AS Monaco. Arthur Theate et ses coéquipiers restent dans la deuxième partie de tableau, à la douzième place.

Le Brésilien Vanderson a ouvert le score en début de seconde période (51e). Il s'est ensuite fait expulser en recevant un deuxième carton jaune (54e, 74e). Le club de la Principauté, en infériorité numérique, a marqué un second but grâce à Youssouf Fofana (85e). Le même Fofana était à la faute ensuite et a donné un penalty aux Bretons, converti par Benjamin Bourigeaud (89e)

Arthur Theate était titulaire et a joué toute la rencontre pour les Rennais, il a reçu un avertissement (61e).