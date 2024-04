Rennes et Arthur Theate s'inclinent face à Toulouse, Arno Verschueren délivre Rotterdam

Rennes s'est incliné à domicile face à Toulouse (1-2) à l'occasion de la 29e journée de Ligue 1 samedi soir. Les Bretons n'ont pas profité de la défaite de Reims pour remonter au classement et restent 9e (39 points).

Rennes a pourtant pris la mesure de son adversaire après vingt minutes de jeu sur un but de Désiré Doué (20e, 1-0) mais le Téfécé a rapidement égalisé grâce à Cristian Casseres (22e, 1-1). Dix minutes plus tard, c'est Moussa Diarra qui a donné un avantage définitif aux visiteurs (32e, 1-2).

Aux Pays-Bas, le Sparta Rotterdam, grâce à un but d'Arno Verschueren, a décroché la victoire sur le terrain d'Almere City, sans Milan Corryn, (2-3) lors de la 30e journée d'Eredivisie. Au classement, Rotterdam conforte sa 9e place (40 points) alors qu'Almere City reste 12e (33 points).

Si les locaux ont ouvert le score grâce à Yoann Cathline très rapidement dans le match (5e, 1-0), le Sparta a réagi en marquant deux buts.

Le premier est signé Tobias Laurtisen (19e, 1-1) et a galvanisé son équipe qui, moins de dix minutes plus tard, a pris l'avantage sur un but de Djevencio van der Kust (28e, 1-2).