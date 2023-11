Rennes et Theate dominent largement le Maccabi Haïfa mais ne sont pas encore qualifiés

Le Français Martin Terrier a ouvert le score (29e) pour son premier but après de longs mois d'indisponibilités et une rupture du ligament croisé le 2 janvier dernier. Amine Gouiri a permis aux Rennais de faire le break (47e) et le Suisse Fabian Rieder a inscrit un troisième but dans les arrêts de jeu (90e+3). Aligné à gauche d'une défense à trois, Theate a disputé l'intégralité de la rencontre. Lior Refaelov (ex-Bruges,Antwerp et Anderlecht) est entré en jeu côté israélien après 61 minutes de jeu.

Premier avec 12 points en cinq journées, Rennes n'est pas encore sûr de terminer à la première place du groupe. Villarreal est 2e avec 6 points, mais doit encore disputer trois matchs, dont un à 21h contre le Panathinaïkos. Les Bretons sont en revanche certains d'au moins terminer deuxièmes, et donc de disputer un barrage face à un troisième de groupe de Ligue des Champions pour espérer accéder aux huitièmes de finale ensuite.