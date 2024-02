Rennes et Theate dominent Le Havre, score nul dans le derby de l'Ijssel

Plus tôt, les Go Ahead Eagles et Zwolle se sont neutralisés dans le derby de l'Ijssel lors de la 21e journée d'Eredivisie. Lennart Thy a ouvert le score (77e) pour Zwolle mais Mats Deijl a égalisé sur pénalty (90e+8). Xander Blomme était titulaire pour les Eagles et a été remplacé (71e) en même temps que Thibo Baeten entrait sur la pelouse.

Les Eagles sont 6e au classement (31 points), quatre de plus que Zwolle, 8e.