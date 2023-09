Rennes et Theate partagent face à Lille, l'Atlético sombre à Valence

Menés au score après les buts de Yoro (33e) et Diakité (62e), Arthur Theate et ses coéquipiers ont totalement inversé la tendance dans le dernier quart d'heure. Assignon a redonné espoir aux siens (74e) avant de voir un but de Salah tomber dans les derniers instants pour arracher le partage (89e).

En Espagne, l'Atlético de Madrid a subi une lourde défaite en déplacement à Valence (3-0) lors de la cinquième journée de Liga samedi après-midi. Au classement, les Madrilènes n'occupent que la septième place avec sept points, désormais à deux longueurs de leurs adversaires du jour.