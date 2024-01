Rennes gagne le derby breton et se qualifie pour les 1/16es de la Coupe de France

Rennes a décroché sa qualification pour les seizièmes de finale de la Coupe de France en s'imposant sur le terrain de Guingamp (0-2). Un derby breton dans lequel Arnaud Kalimuendo s'est offert un doublé (45e, 57e) et Arthur Theate a écopé d'un carton jaune.

Marseille, de son côté, s'est également qualifié, non sans mal 0-1 à Thionville, club de National 3 (5e division). Pierre-Emerick Aubameyang a marqué l'unique but de la rencontre (62e) alors que le jeune Noam Mayoka-Tika est resté sur le banc marseillais.

Enfin, après une longue séance de tirs au but (5-6), Monaco a éliminé Lens (2-2). Malgré les buts de Wissam Ben Yedder (1re) et Maghnes Akliouche (21e), les Lensois ont réussi à revenir au score grâce à l'ancien Brugeois Faitout Maouassa (43e) et Florian Sotoca (63e) avant de s'écrouler au bout du suspense. Ayanda Sishuba est monté au jeu juste avant le dernier quart d'heure (73e).