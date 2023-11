Rennes se sépare de Bruno Genesio et le remplace par Julien Stéphan

Rennes s'est séparé de son entraîneur Bruno Genesio et l'a remplacé par Julien Stéphan. Le club français, où évolue Arthur Theate, l'a annoncé dimanche dans un communiqué.

Genesio, 57 ans, quitte ses fonctions "d'un commun accord avec le Stade Rennais, et pour des raisons notamment personnelles".

Genesio était arrivé à Rennes en mars 2021, après avoir notamment entraîné Lyon et Beijing Guoan. Il a mené le club à la sixième place puis deux fois à la quatrième place du championnat et a été élu Entraîneur de l'année en Ligue 1 en 2022. Le club traverse une période difficile avec un seul point pris lors des cinq dernières journées de championnat et une 13e place avec 12 points.