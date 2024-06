Retour de l'AS Saint-Etienne en Ligue 1 après son partage en barrages retour face à Metz

Le match a basculé en tout début de rencontre avec une carte rouge attribuée à Pape Diallo (6e), après intervention du VAR, pour une semelle sur le genou de Dennis Appiah, passé à Anderlecht entre 2016 et 2019.

Poussé par une folle ambiance dans le stade Saint-Symphorien, Georges Mikautadze a ensuite obtenu un pénalty qu'il a lui-même converti, à l'aide du poteau, transformant le stade messin dans un véritable chaudron (2-0, 25e).

Ce sont ensuite les 'Verts' qui ont calmé les ardeurs messines, avec la réduction de l'écart de Pétrot, qui était à la réception d'un corner pour tromper Oukidja (35e), fixant le score à la pause à 2-1.

En seconde période, Les Stéphanois, ont pensé jeter un second coup de froid à Metz, avec un but de Maçon, finalement annulé pour une faute de Sissoko sur l'action du but (64e).