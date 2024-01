Retour gagnant pour Kevin De Bruyne et Jérémy Doku avec Manchester City en FA Cup

Avec les retours de Kevin De Bruyne, passeur, et Jérémy Doku, buteur, Manchester City a déroulé face à Huddersfield (5-0) et décroché son ticket pour les seizièmes de finale de la Coupe d'Angleterre (FA Cup).

Le Diable Rouge est monté au jeu à la 57e minute à la place de Jack Grealish et surtout en même temps que Jérémy Doku, lui aussi absent mais depuis fin novembre à cause d'une blessure musculaire.

Dans une rencontre qui aura été rythmée par les buts de Phil Foden (33e, 65e), Julian Alvarez (37e) et Oscar Bobb (58e), le grand fait de match restera le retour sur le terrain de Kevin De Bruyne, absent depuis le mois d'août 2023 à cause d'une rechute aux ischios lors du premier match de la saison face à Burnley suivi d'une opération.

Il a fallu moins de vingt minutes pour que les deux hommes trouvent leurs automatismes puisque De Bruyne a offert l'assist sur le but de Doku (74e, 5-0).

Dans le même temps, Luton Town, avec Albert Sambi Lokonga pendant un peu plus d'une heure de jeu, n'a pu faire mieux qu'un partage 0-0 face à Bolton, qui évolue en 3e division (League One) et devra donc rejouer son match de Coupe.

Il en va de même pour Nottingham qui, mené au score, a arraché le "replay" face au club de 3e division de Blackpool (2-2). Orel Mangala est resté sur le banc pour Forest.