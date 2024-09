Riemer dresse le bilan des transferts d'Anderlecht: "À l'arrière, nous sommes vulnérables"

Avec Samuel Edozie et Dendoncker, qui est également un milieu de terrain, Riemer s'est avant tout renforcé sur le plan offensif. "Je suis très heureux que Samuel soit venu chez nous. C'est un grand dribbleur avec une excellente accélération. Il est en forme et un tel profil nous manquait lorsque Francis Amuzu était absent. Deux objectifs sur trois ont donc été atteints. C'est positif."

Avec Jan-Carlo Simic, Zanka Jorgensen, Thomas Foket et le polyvalent Leander Dendoncker, quatre défenseurs ont débarqué cet été mais Riemer attendait un défenseur central supplémentaire, d'autant plus que la blessure de Jan Vertonghen s'éternise. "Il nous manque en effet encore un défenseur central car nous avons d'autres projets pour Leander", a reconnu Riemer. "Derrière, nous sommes très vulnérables. C'est pourquoi nous gardons un œil sur Amando Lapage (RSCA Futures). Un duo avec Simic n'est pas la meilleure solution, mais avec Zanka peut-être bien."

Samedi, Anderlecht débutera contre Westerlo (20h45) son long parcours de trois semaines au cours duquel il jouera cinq matchs de championnat et deux d'Europa League. "Il y a peu de temps entre les matchs, ce qui signifie que nous devrons faire beaucoup de rotations. D'un côté, il est préférable de s'en tenir à un effectif de base, mais de l'autre, les joueurs du onze ne doivent pas non plus être trop fatigués. Nous devons gagner, jouer un bon football et nous verrons ensuite où nous finirons."