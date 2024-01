Rob Nizet quitte Lommel et rejoint Willem II

Rob Nizet quitte Lommel. Il rejoint le club néerlandais de 2e division de Willem II entraîné par Peter Maes, ont annoncé en commun le club limbourgeois de Challenger Pro League et celui qui joue à Tilburg.

L'arrière gauche de 21 ans a signé un contrat d'un an et demi jusqu'en juin 2025. Il était arrivé à Lommel l'hiver dernier en provenance du club italien de Lecce. L'ancien international junior, qui a fait une partie de sa formation au RSC Anderlecht, a disputé 17 matches à Lommel.

"Willem II est un club historique, connu pour développer les jeunes joueurs", a déclaré Nizet. "Je connais plusieurs joueurs belges qui ont percé ici. En outre, l'entourage du stade est formidable. J'ai hâte de me battre pour jouer la montée. J'ai eu plusieurs entretiens avec le club, y compris avec l'entraîneur. Sa vision et son style de jeu me conviennent bien en tant que joueur".