Rob Page licencié de son poste de sélectionneur du pays de Galles

Depuis ce match contre l'Ukraine, le pays de Galles n'a remporté que cinq victoires en 22 rencontres et ne s'est pas non plus qualifié pour l'Euro 2024 après avoir été battu 5-4 aux tirs au but par la Pologne lors des barrages en mars.

La pression s'est encore accrue sur Page après deux matchs amicaux décevants début juin, où le pays de Galles a été écrasé 4-0 par la Slovaquie et tenu en échec 0-0 contre Gibraltar, classé 203e au classement FIFA.

Le départ de Page a été confirmé vendredi, Noel Mooney, directeur général de la FAW, le remerciant pour son travail.