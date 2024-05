Roberto Martinez sélectionne 26 joueurs portugais, dont Cristiano Ronaldo

Le sélectionneur du Portugal Roberto Martinez a dévoilé mardi sa sélection de 26 joueurs en vue de l'Euro 2024 de football. La star Cristiano Ronaldo, 39 ans, figure dans la liste et disputera son 11e grand tournoi international.

Ronaldo a disputé son premier tournoi international avec le Portugal en 2004 lors de l'Euro organisé à domicile. Il participera à son sixième championnat d'Europe, qu'il a remporté en 2016 en France.

Ancien sélectionneur de la Belgique, Martinez dirigera pour la première fois le Portugal dans une grande compétition. L'Espagnol pourra s'appuyer sur un groupe solide, avec notamment Ruben Dias (Manchester City) et l'expérimenté Pepe (Porto) en défense, Bruno Fernandes (Manchester United) et Vitinha (Paris Saint-Germain) au milieu du terrain, Bernardo Silva (Manchester City), Gonçalo Ramos (PSG), Joao Félix (FC Barcelona), Pedro Neto (Wolverhampton Wanderers) et Rafael Leao (AC Milan) en attaque.