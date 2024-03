Romelu Lukaku absent en Europa League à cause d'un "problème à la hanche"

"Lukaku n'est pas venu avec nous à cause d'un problème à la hanche qui revient systématiquement depuis quelques mois", a expliqué De Rossi au micro de Sky Sport Italia. "Le traitement qu'il reçoit fait qu'il sera absent pendant quelques jours, nous verrons comment ça évoluera. On m'a dit que c'est un problème qui peut être résolu en quelques jours, mais je n'en ai pas la certitude. La hanche est le seul endroit où je ne me suis jamais blessé durant ma carrière, je ne suis pas un expert", a souri l'ancien milieu de terrain. L'AS Rome a remporté le match aller 4-0.

Domenico Tedesco, sélectionneur des Diables Rouges, annoncera jeudi sa sélection pour les deux matchs amicaux que la Belgique jouera en Irlande (23 mars) et en Angleterre (26 mars).