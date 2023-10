Romelu Lukaku impuissant pour son retour face à l'Inter, qui gagne en fin de mach

Alors que la pression des Intéristes se faisait de plus en plus insistante sur les cages romaines, Marcus Thuram a ouvert le score (81e) d'une belle reprise du droit sur un centre venu de la gauche et de Federico Dimarco.

Lukaku a joué l'intégralité de la rencontre, mais n'a pas été décisif. La Roma connaît un coup d'arrêt après trois victoires de suite en championnat et est huitième avec 14 points. L'Inter est en tête du championnat avec 25 points, deux de plus que la Juventus. Lors de la prochaine journée, les Giallorossi recevront Lecce le 5 novembre.