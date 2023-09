Romelu Lukaku ouvre son compteur avec la Roma qui étrille Empoli

Lukaku a participé à la fête en inscrivant le 6e but du match à la 82e minute, convertissant une passe en profondeur d'Andrea Belotti. Il a ensuite été remplacé par Azmoun. Dybala (2e s.p., 55e), Sanches (8e), Grassi (35e csc), Cristante (80e) et Mancini (86e) ont inscrit les six autres buts de la partie.

La Louve a connu un début de saison difficile avec deux défaites et un match nul. Elle prend une bouffée d'air et se place désormais 12e avec 4 points. Empoli est bon dernier, avec 12 buts encaissés et pas un marqué, et sans le moindre point.