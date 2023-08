Roméo Lavia quitte Southampton et signe à Chelsea

Roméo Lavia, 19 ans, était arrivé à Southampton il y a un an en provenance de Manchester City, s'engageant alors pour cinq ans. Il quitte toutefois le St Mary's Stadium après une saison, au terme de laquelle Southampton n'a pu assurer son maintien en Premier League. Le milieu défensif belge s'est par contre fait remarquer cette saison, jouant 29 rencontres de Premier League, inscrivant 1 but contre... Chelsea.

"Je suis très heureux de rejoindre Chelsea et de faire partie de ce projet excitant. C'est un club fantastique avec une grande histoire et j'ai hâte de commencer et de rencontrer mes équipiers pour accomplir de grandes choses ensemble", a réagi Lavia, cité dans le communiqué.