Ronald Koeman ne veut pas céder à la panique avant d'affronter la Roumanie

"Je ne pense pas procéder à de nombreux changements dans le onze de départ. Nous ne devrions pas paniquer en raison d'un résultat seulement. Parfois, c'est juste que l'adversaire est meilleur", a souligné Koeman.

"On accepte les critiques et on veut faire plaisir aux supporters demain (mardi, ndlr.). J'ai le sentiment que l'on va montrer une bonne réaction après le match contre l'Autriche", a ajouté le champion d'Europe en 1988 en tant que joueur.