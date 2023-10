Ronny Deila change son onze avec Meijer, Balanta et Nielsen titulaires face à Lugano

Victime d'une blessure depuis le début de saison, le latéral gauche néerlandais a joué un peu moins d'une demi-heure contre Courtrai. À ses côtés, Jorne Spileers, Brandon Mechele et Tajon Buchanan constituent la défense, avec Simon Mignolet entre les perches. Dans le milieu de terrain pour accompagner Hans Vanaken, Eder Balanta et Casper Nielsen remplacent Hugo Vetlesen et Raphael Onyedika.

En attaque, Philip Zinckernagel est aligné à la place d'Antonio Nusa. Andreas Skov Olsen se voit offrir une nouvelle chance après son match contre Courtrai, au cours duquel il a raté un penalty. Enfin en pointe, Igor Thiago est titulaire et toujours à la recherche de son premier but en Europe.