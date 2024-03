Ronny Deila débute avec Andreas Skov Olsen sur le banc à Molde

Privé de Simon Mignolet, Igor Thiago, Eder Balanta, et Antonio Nusa, blessés, mais aussi d'Hugo Vetlesen, malade, Deila a opté pour un système en 3-5-2. Nordin Jackers prend la place de Mignolet dans les buts derrière le trio défensif composé par Bjorn Meijer, Brandon Mechele et Jorne Spileers.

Maxim De Cuyper, à gauche, et Denis Odoi, à droite, arpenteront les flancs. Le coeur de l'entrejeu sera occupé par Raphael Onyedika, Casper Nielsen et le capitaine Hans Vanaken. Le duo d'attaque est formé par Ferran Jutgla et Michal Skoras.