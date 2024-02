Ronny Deila pointe le "manque de détermination et de mentalité de vainqueur" de son groupe

Comme contre Anderlecht dimanche en championnat, les Brugeois ont encaissé le but de l'élimination dans les arrêts de jeu, sur une tête de Ross Sykes. "J'ai été déçu de notre réaction après le premier but", a réagi Deila en conférence de presse. "C'est frustrant de prendre encore un but dans les arrêts de jeu. Dans les prolongations, tout était encore possible. C'est un manque de détermination et de mentalité de vainqueur. C'est impardonnable."

Largué à 20 points de l'Union en championnat et éliminé en Coupe de Belgique, le Club se dirige tout droit vers une nouvelle saison blanche mais Deila ne baisse pas les bras. "Il reste encore beaucoup à jouer. Nous sommes encore engagés en Europe aussi. La lutte pour les playoffs sera serrée mais tout peut aller vite en football. Pour le moment, la pièce ne tombe jamais de notre côté et nous devons continuer à travailler."