Roy Hodgson entraînera Crystal Palace jusqu'à la fin de la saison

Roy Hodgson a été nommé coach du club de Crystal Palace jusqu'à la fin de la saison, a annoncé mardi l'équipe londonienne de Premier League. L'Anglais de 75 ans effectue son second passage chez les Eagles. Il était resté quatre ans à leurs commandes entre septembre 2017 et mai 2021.

Hodgson remplacera Patrick Vieira, qui lui avait succédé à Selhurst Park. Le Français a été prié de quitter son poste au début du mois de mars après une mauvaise série de résultats. Paddy McCarthy avait assuré l'intérim sans succès l'équipe s'est incliné 4-1 dimanche face au leader du championnat, Arsenal. McCarthy sera l'adjoint de Hodgson.

"C'est un privilège d'être invité à revenir dans ce club qui a toujours compté pour moi et de me voir confier la tâche importante de redresser la situation de l'équipe. Notre seul objectif est maintenant de commencer à gagner des matchs et d'obtenir les points nécessaires pour assurer notre maintien en Premier League", a commenté Hodgson sur le site de son employeur.