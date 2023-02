RSCA Futures-Lommel et Jong Genk-Beveren se terminent sur le même score

Les deux premiers matchs de la 21e journée de la Challenger Pro League, RSCA Futures-Lommel et Jong Genk-Beveren, se sont terminées sur le même score : 2-2. Au classement, Beveren se hisse en deuxième position avec 40 points tout comme le RWDM (1er). Lommel est 4e (32 points), les U23 d'Anderlecht 6e (31 points) et ceux de Genk 11e (16 points).

Dieumerci Mbokani a rapidement profité des approximations défensives des U23 de Genk en concluant d'un tir croisé une combinaison avec Thierno Barry, qui avait eu la liberté d'effectuer plusieurs jonglages sans être perturbé (5e, 0-1). Pas inquiété non plus alors qu'il était arrivé aux vingt mètres, Jay-Dee Geusens a tenté sa chance de loin et a égalisé d'un envoi à ras-de terre dans le coin inférieur droit (26e, 1-1)

En seconde période, Beveren est reparti sur de meilleures bases mais Mbokani a manqué sa reprise de la tête (54e). Les U23 genkois ont vite réagi et Kelvin Pius John a ponctué un slalom sur le flanc gauche par une passe devant le but à Dario Cutillas Carpe (64e, 2-1). Les Waeslandiens ont répliquè et sont passés plusieurs fois près de l'égalisation arrachée par Lucas Costa (89e, 2-2).

Lancé en profondeur par Robin Henkens, Alonso Martinez a résisté au retour d'un défenseur adverse pour tromper Timon Vanhoutte d'un tir à mi-distance (16e, 0-1). L'attaquant costaricain a encore profité d'une mauvaise relance de la défense adverse pour inscrire un second but d'une frappe à bout portant malgré l'intervention du gardien bruxellois (24e, 0-2). En seconde période, les RSCA Futures ont également eu leur double buteur: Ishaq Abdulrazak. Le milieu nigérian a égalisé d'un tir appuyé (65e, 1-2) avant d'arracher un point (90e+3, 2-2)