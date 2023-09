Rudi Völler veut un nouveau sélectionneur pour l'Allemagne d'ici un mois

"Je suis convaincu qu'il est important de présenter la bonne personne dans les trois semaines et demie. Nous y travaillons", a déclaré Völler. En tant que pays hôte, l'Allemagne n'a pas besoin de se qualifier pour l'Euro de l'année prochaine et ne joue donc que des matches amicaux. L'équipe jouera un match à l'extérieur contre les États-Unis le 14 octobre et rencontrera le Mexique quatre jours plus tard.

Völler a indiqué que des discussions sur d'éventuels successeurs étaient déjà en cours au sein de la fédération. "Bien sûr, certains noms ont été mentionnés au cours de nos discussions, des noms qui seront certainement pris en considération", a-t-il déclaré alors qu'il n'a pas voulu faire de commentaires sur les candidats possibles. Toutefois, Julian Nagelsmann, actuel entraîneur du Bayern Munich, semble être l'un des principaux candidats, même si Völler s'est contenté de dire qu'il était "un entraîneur de haut niveau comme beaucoup d'autres".