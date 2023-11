Rui Pinto, à l'origine des "Football Leaks, condamné à six mois de prison avec sursis

Rui Pinto, l'homme à l'origine des "Football Leaks", a été condamné mercredi au tribunal judiciaire de Paris à six mois de prison avec sursis pour le piratage de dirigeants du PSG.

Mercredi, il a accepté la peine de six mois de prison avec sursis proposée par le procureur de la République et finalement homologuée par un juge du tribunal correctionnel lors d'une audience de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), sorte de plaider-coupable à la française.

Rui Pinto a également été condamné à verser un euro de dommages et intérêts au PSG qui s'est constitué partie civile, ainsi que 4.000 euros de frais de justice.

"J'accepte les faits que vous me reprochez. Je ne vois pas pourquoi on devrait prolonger un jugement plus longtemps. Je suis déjà au milieu d'une bureaucratie judiciaire depuis cinq ans au Portugal pour des faits qui peuvent être similaires à ceux pour lesquels je suis présent maintenant", a commenté Rui Pinto devant le tribunal.

Transmise à un consortium de médias d'investigation européens, la manne d'information découlant des "Football Leaks" a mis en lumière des pratiques douteuses impliquant joueurs vedettes, clubs et agents, qui ont ensuite fait l'objet de redressements fiscaux et d'enquêtes judiciaires dans plusieurs pays.