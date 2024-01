Saelemaekers, passeur de dernière minute, offre un point à Bologne face au Genoa

L'Islandais Albert Gudmundsson a inscrit le premier but de la partie (20e) au stade Renato-Dall'Ara. L'équipe locale a bénéficié de l'entrée en jeu d'Alexis Saelemaekers (55e) et de Lorenzo De Silvestri (86e) pour revenir dans le match. Dans les arrêts de jeu, à la suite d'un corner repoussé, le ballon est revenu au premier qui a centré à ras de terre pour le deuxième, auteur du but égalisateur.

Du côté génois, Koni De Winter, pourtant titulaire lors des huit dernières rencontre de championnat était dans la sélection jeudi mais n'était ni sur le terrain, ni sur le banc au coup d'envoi de la rencontre.