Saint-Trond et Dender se neutralisent au bout du suspense

Fort de sa bonne forme récente, Dender a pris les commandes dès la 13e minute avec une réalisation de Roman Kvet, trouvé par Joedrick Pupe et auteur d'un tir en finesse au point de pénalty (13e). Les Trudonnaires ont vite réagi et Kahveh Zahiroleslam a profité d'un relâchement de la défense adverse pour prendre la profondeur et égaliser (21e). L'Américain a même permis à son équipe de prendre les devants quelques minutes plus tard. Sur un centre de Ryoya Ogawa, il a battu Michael Verrips, le portier de Dender d'une tête à bout portant (29e).

Le promu est revenu à égalité au retour des vestiaires: complètement esseulé à droite de la surface, Bruny Nsimba a placé une belle frappe enroulée dans la lucarne opposée (48e) mais Saint-Trond a repris l'avantage dans la foulée. À l'issue d'un contre éclair, Zahiroleslam a lancé Adriano Bertaccini et celui-ci a éliminé Verrips d'une feinte de corps avant de conclure dans le but vide (53e). Après plusieurs occasions, dont un but refusé par l'arbitre après un dégagement raté de Leo Kokubo (75e), Dender a une nouvelle fois égalisé dans le temps additionnel, Ali Akman déviant de la tête, juste devant Kokubo, un coup-franc botté par Lennard Hens (90e+1).