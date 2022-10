Salvatore Bocchetti est le nouvel entraîneur de l'Hellas Vérone

(Belga) L'Hellas Vérone a trouvé son nouvel entraîneur en la personne de Salvatore Bocchetti, coach des U19 du club, a annoncé la formation de Serie A jeudi.

Bocchetti, 35 ans, prend la succession de Gabriele Cioffi, remercié en début de semaine après la défaite 2-1 contre la Salernitana en championnat. L'Hellas Vérone occupe actuellement la 18e place en Serie A avec 5 points et une victoire en neuf matches. Bocchetti fera ses débuts sur le banc dimanche lors de la réception de l'AC Milan. La saison dernière, il était assistant d'Igor Tudor, parti à Marseille. En tant que joueur, Bocchetti a porté le maillot du Genoa, l'AC Milan et les clubs russes du Rubin Kazan et du Spartak Moscou, avant de rejoindre l'Hellas Vérone en 2019 puis de mettre un terme à sa carrière en 2021. (Belga)