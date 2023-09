Salvatore Sirigu remplace Kasper Schmeichel à Nice

Le gardien de but italien Salvatore Sirigu a convaincu le staff de l'OGC Nice de lui faire confiance. L'ancien portier international (28 caps) qui compte près de 200 matchs avec le PSG (2011-2016) est âgé de 36 ans. Il était libre depuis la fin de son contrat à la Fiorentina. Il a été testé pendant deux semaines par les Aiglons avant de recevoir un contrat d'un an.

"Depuis 2 semaines, Salvatore nous montre son humilité, son sens du collectif et sa détermination de rejoindre l'OGC Nice. Il a bien récupéré de sa blessure. Il va occuper le rôle de numéro 2, pour apporter son expérience et accompagner Marcin Bulka (désigné N.1 dès le début de la saison, Ndlr) et Teddy Boulhendi dans leur progression", a déclaré Florent Ghisolfi, le directeur sportif de Nice.

Sirigu remplace dans le noyau le Danois Kasper Schmeichel, 36 ans aussi, dont le contrat a été résilié à l'amiable et qui a trouvé un nouveau club avec le RSC Anderlecht.