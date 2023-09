Sam Vines absent de la liste de l'Antwerp pour la phase de poules

L'Union européenne de football (UEFA) a publié mercredi la liste des joueurs des clubs participants à la Ligue des Champions, l'Europa League et la Conference League. Du côté de l'Antwerp, Sam Vines ne figure pas dans la liste pour les six matches de poule de la C1.

Vines, 24 ans, était sorti sur blessure lors du déplacement de l'Antwerp à l'Union Saint-Gilloise le 3 septembre dernier. Le défenseur américain ne figure donc pas dans la liste des Anversois tout comme l'attaquant suisse Michael Frey. Owen Wijndal, la dernière recrue en date du 'Great Old' est lui bien présent tout comme Björn Engels et Dorian Dessoleil qui n'entrent pourtant plus dans les plans de Mark van Bommel.

L'Antwerp va disputer la phase de poules de la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire. Les champions de Belgique ont été versés dans le groupe H avec Barcelone, Porto et le Shakhtar.