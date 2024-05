Samsunspor et Raman battent Trabzonspor et Meunier

Thomas Meunier et Trabzonspor ont été défaits samedi en déplacement sur la pelouse de Samsunspor, l'équipe de Benito Raman, (3-1) lors de la 35e journée de Süper Lig turque. Les deux Belges étaient dans le onze de départ de leur équipe, le premier en tant qu'arrière droit et le second sur l'aile droite de l'attaque.