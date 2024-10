Samuel Mbangula figure parmi les 25 joueurs nommés

Mbangula, 20 ans, a connu un excellent début de saison avec la Vieille Dame, avec un but et trois passes décisives en championnat. Entre-temps, il compte cinq apparitions et il est devenu titulaire chez les Diablotins de Gill Swerts. Cela n'en fait toutefois pas un favori pour le trophée du Golden Boy pour lequel la concurrence est rude, avec notamment la pépite espagnole Lamine Yamal (FC Barcelone), le Portugais Joao Neves (PSG), le Français Warren Zaire-Emery (PSG) et le Brésilien Endrick (Real Madrid).

Arthur Vermeeren (RB Leipzig), Matte Smets (Racing Genk), Malick Fofana (Olympique Lyon), Mario Stroeykens (Anderlecht), Noah Sadiki (Union Saint-Gilloise), Jorne Spileers (Club Bruges), Mathias Delorge (La Gantoise), Lucas Noubi (Standard) et le Belgo-Marocain Bilal El Khannouss (Leicester City) figuraient dans la liste de 100 joueurs dévoilée cet été. C'était également le cas pour l'Équatorien Joel Ordonez (Club Bruges), l'Autrichien Nikolas Sattlberger (Racing Genk), le Ghanéen Christopher Bonsu Baah (Racing Genk), l'Israélien Anan Khalaili (Union), le Néerlandais Ezechiel Banzuzi (OH Louvain) et le Norvégien Antonio Nusa, qui a quitté le Club Bruges pour Leipzig cet été.