Samuel Umtiti retrouve la Ligue 1 et s'engage à Lille

Umtiti a été formé à l'Olympique Lyonnais. Il y a fait ses débuts professionnels en 2012 et a joué 170 matchs au total avec les Gones, jusqu'à son transfert en 2016 au FC Barcelone. Le gaucher réalise une bonne première saison en Espagne, mais est ensuite gêné par des blessures à répétition. Il quitte le club en prêt à l'intersaison 2022 et a rebondi à Lecce, tout juste promu en Serie A. Lâché par les blessures, il est revenu en forme et a joué 25 matchs, aidant le club des Pouilles à se maintenir en première division (16e avec 36 points).

International français (31 sélections), Umtiti était un cadre de l'équipe de France championne du monde en Russie. Il avait notamment marqué l'unique but des Bleus en demi-finale, éliminant les Diables Rouges.