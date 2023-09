Sans Dries Mertens, Galatasaray assure une quatrième victoire consécutive

Après un but de Ziyech pour signer l'ouverture du score juste avant la pause (43e, 0-1), Galatasaray a fait le break via un penalty d'Icardi dès le retour des vestiaires (50e, 0-2). Cependant, les hommes d'Okan Buruk se sont fait peur en concédant un but de Dubois (64e, 1-2) mais fort heureusement pour eux, le score n'a plus évolué.

Dries Mertens, titulaire cette semaine en Ligue des champions, a été laissé au repos et a passé la rencontre sur le banc.