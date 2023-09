Sans Lionel Messi, l'Argentine s'impose en Bolivie, Marquinhos sauve le Brésil au Pérou

Plus tard dans la soirée, le Pérou a longtemps cru accrocher le Brésil mais la Seleçao a été sauvée en fin de match par Marquinhos sur un assist de Neymar (90e). Les Brésiliens enchaînent un deuxième succès en autant de rencontres après celui contre la Bolivie vendredi (5-1).

Le Brésil et l'Argentine sont les deux seules nations qui comptent encore le maximum de point après les deux premières journées. La Colombie est 3e avec 4 points devant l'Uruguay, 4e, et le Vénézuela, 5e, qui totalisent chacun 3 points. Le Paraguay, le Pérou et le Chili comptent 1 point tandis que l'Équateur, qui a débuté ces qualifications avec 3 points de pénalité, et la Bolivie ferment la marche avec 0 point.

Les six premiers du classement sont directement qualifiés pour le Mondial 2026 tandis que le 7e disputera un barrage intercontinental.