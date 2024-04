Sans Mangala, Lyon s'impose à Nantes devant des tribunes vides et grâce à un but de Fofana

Le Français Matthis Abline avait ouvert la marque pour les Nantais dès le quart de jeu (1-0, 16e). Le jeune Malick Fofana, 19 ans, est monté au jeu à la 74e, soit une minute avant le but égalisateur du Français Alexandre Lacazette, son capitaine (1-1, 75e).

Malick Fofana a inscrit deux minutes plus tard le but de la victoire (1-2, 77e). C'est le premier but en Ligue 1 pour le jeune international espoirs. L'ancien gantois, Gift Orban a inscrit le 3e but lyonnais après 7 minutes dans les arrêts de jeu (1-3, 90e+7). Le Nigérian inscrit lui aussi son premier but en championnat depuis sa venue de La Gantoise en janvier.